Прес-конференція «Відкритий експертний київський форум»

У понеділок, 14 травня, об 11.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: «відкритий експертний київський форум – публічне обговорення актуальних проблем міста за участі незалежних фахівців».

Учасники прес-конференції:

Рена Назарова, автор і ведуча соціального ток-НЕшоу «Київський форум»;

Олександр Сергієнко, директор Інституту міста;

Лариса Канаровська, голова Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я;

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги;

Ігор Жданов, президент аналітичного центру «Відкрита політика».

Протягом найближчого року у столиці мають відбутись вибори Київського міського голови та депутатів Київради. З огляду на невтішні результати діяльності київської влади за останні шість років, кияни нарешті повинні висунути чіткі вимоги до майбутніх кандидатів у депутати і до майбутнього мера Києва, аби уникнути повторення сьогоднішніх негараздів.

Так вважає автор і ведуча соціального ток-НЕшоу «Київський форум» Рена Назарова, яка ініціює 25 травня 2012 року проведення Відкритого Експертного Київського Форуму за участю представників незалежних громадських організацій, фахівців з різних сфер життя столиці, депутатів Київради, колишніх чиновників – усіх тих, хто не перший рік опікується київськими проблемами.

Головна мета Форуму – публічно і відкрито заявити про існуючі проблеми у столиці та вказати на можливі шляхи їх вирішення. Аби нинішня міська влада та кишенькові громадські організації, на кшталт новоствореного «Громадянського форуму Києва», не змогли заговорити реалії київського сьогодення.

Телефон для контактів: (093) 235-27-73

Веб-сайт: http://kiev-forum.org/