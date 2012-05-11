Ще 68 прихильників Тимошенко припинили голодування
У Кривому Розі Дніпропетровської області 68 членів міської організації "Батьківщини" сьогодні, 11 травня, припинили голодування, оголошене на підтримку лідера партії, екс-прем'єра Юлії Тимошенко.
Як повідомила УНІАН голова міської організації "Батьківщини" Кривого Рогу Віра Вернигор, голодоування почалося 3-4 травня, і учасники акції голодували вдома, вживаючи лише воду.
За словами В.Вернигор, голодовка припинена на прохання Ю.Тимошенко, яке передала дочка екс-прем'єра Євгенія Тимошенко.
«Вона сказала, що Юлія Володимирівна дуже стурбована станом здоров'я людей, і просила припинити голодовку, оскільки це небезпечно для здоров'я голодуючих», - повідомила В.Вернигор.
Вона також зазначила, що стан голодуючих задовільний.
Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 20 квітня оголосила голодовку на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації до харківської лікарні.
Після цього багато прихильників Ю.Тимошенко у різних містах України на знак солідарності також оголосили голодовку.
9 травня лікуючий лікар екс-прем'єра Лутц Хармс повідомив, що Ю.Тимошенко погодилася припинити голодовку і розпочати лікування.