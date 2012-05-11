Ще 68 прихильників Тимошенко припинили голодування

Як повідомила УНІАН голова міської організації "Батьківщини" Кривого Рогу Віра Вернигор, голодоування почалося 3-4 травня, і учасники акції голодували вдома, вживаючи лише воду.

За словами В.Вернигор, голодовка припинена на прохання Ю.Тимошенко, яке передала дочка екс-прем'єра Євгенія Тимошенко.

«Вона сказала, що Юлія Володимирівна дуже стурбована станом здоров'я людей, і просила припинити голодовку, оскільки це небезпечно для здоров'я голодуючих», - повідомила В.Вернигор.

Вона також зазначила, що стан голодуючих задовільний.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 20 квітня оголосила голодовку на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації до харківської лікарні.

Після цього багато прихильників Ю.Тимошенко у різних містах України на знак солідарності також оголосили голодовку.

9 травня лікуючий лікар екс-прем'єра Лутц Хармс повідомив, що Ю.Тимошенко погодилася припинити голодовку і розпочати лікування.