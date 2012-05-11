Медведчук: Ющенка ніхто чіпати не буде

Так Медведчук відгукнувся про Ющенка в ефірі телеканалу ЗІК.

«Говорити зараз про Ющенка – це бити лежачого, у моїх принципах цього ніколи не було, – заявив Віктор Медведчук. – Але ж ідея «проти всіх» – це ідея Віктора Андрійовича. І я б хотів, щоб громадяни в першу чергу Західної і Центральної України пам’ятали про це. Зверніть увагу, такої кількості проти всіх на жодних виборах раніше ніколи не було! Роль Ющенка у перемозі Януковича – очевидна. І це може бути однією з причин, чому сьогоднішня влада має таке лояльне ставлення до екс-президента Ющенка. Той досі користується державною резиденцією номер один. Це ж не тому що він не хоче виселятися, а тому що влада не хоче його виселяти. І я впевнений, що і в майбутньому Ющенка ніхто чіпати не буде», – переконаний Віктор Медведчук.

При цьому Віктор Медведчук наголосив, що його позиція стосовно Ющенка незмінна.

«Ще коли він був головою Нацбанку, наша фракція створювала слідчу комісію з розслідування фактів незаконних видатків із бюджету. Я виступав проти нього й тоді, коли він був прем’єром у Кучми. Я особисто організовував більшість у парламенті для того, щоб його звільнити з посади. А потім виграв чотири чи п’ять справ у нього, коли він уже був президентом. Сьогодні його фініш є таким, яким є. Основний висновок, який щодо Ющенка можу зробити – він обіцяв зруйнувати систему, створену в тому числі й моїми зусиллями, проте насправді він її просто очолив», - заявив Медведчук.