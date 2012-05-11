Міжнародний турнір з боксу пам'яті Миколи Мангера
15-19 травня в м. Херсон відбудеться Міжнародний турнір з боксу пам'яті Миколи Мангера.
Учасники турніру:
До участі в турнірі запрошені спортсмени з України та 15 команд світу.
Василь Ломаченко - чемпіон Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні (Китай) у категорії до 57 кг, володар Кубка Вела Баркера, чемпіон Європи 2008 року в Ліверпулі (Англія), двократний чемпіон світу: у категорії до 57 кг - в 2009 році (Мілан) і в категорії до 60 кг - в 2011 р. (Баку).
Олександр Вусик - учасник Олімпійських ігор 2008 (Пекін, Китай), чемпіон світу в категорії до 91 кг в 2011 р. (Баку).
Євген Хитров - чемпіон світу в категорії до 75 кг в 2011 р. (Баку).
Тарас Шелестюк - чемпіон світу в категорії до 69 кг в 2011 р. (Баку).
Денис Берінчи - срібний призер чемпіонату світу в категорії до 64 кг в 2011 р. (Баку).
Програма турніру:
15 травня о 16.00 – офіційне відкриття.
16-18 травня о 15.00 – проведення турніру.
19 травня о 12.00 – фінальні поєдинки.
о 16.00 – нагородження.
о 16.40 – прес-конференція.
о 17.00 – банкет.
Журі турніру:
Глава журі - Пацатий Анатолій (Тернопіль), суддя міжнародної категорії АІБА, Олімпійський суддя Сіднея.
Головний суддя турніру - Годес Едуард (Генічеськ), суддя міжнародної категорії АІБА.
Гості турніру:
Володимир Вірчис,
Тимофій Нагорний,
мер міста Херсона Володимир Сальдо.
Організатор: Херсонська обласна організація Федерації боксу України.
Місце проведення: м. Херсон, Кіноконцертний зал «Ювілейний» (вул. Перекопська, 11).
Проїзд і харчування журналістів - за рахунок організаторів.
Акредитація і додаткова інформація:
Філоненко Богдан
Тел.: (067) 447-12-88
Е-mail: boxsport@ukr.net
Сайт: www.fbu.ks.ua
*** Микола Мангер (27.04.1932-1.12.2005) – майстер спорту СРСР з боксу, суддя всесоюзної категорії, чемпіон СРСР з боксу, один перших суддів з України, що став суддею всесоюзної категорії.