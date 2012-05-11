15-19 травня в м. Херсон відбудеться Міжнародний турнір з боксу пам'яті Миколи Мангера.

Учасники турніру:

До участі в турнірі запрошені спортсмени з України та 15 команд світу.

Василь Ломаченко - чемпіон Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні (Китай) у категорії до 57 кг, володар Кубка Вела Баркера, чемпіон Європи 2008 року в Ліверпулі (Англія), двократний чемпіон світу: у категорії до 57 кг - в 2009 році (Мілан) і в категорії до 60 кг - в 2011 р. (Баку).

Олександр Вусик - учасник Олімпійських ігор 2008 (Пекін, Китай), чемпіон світу в категорії до 91 кг в 2011 р. (Баку).

Євген Хитров - чемпіон світу в категорії до 75 кг в 2011 р. (Баку).

Тарас Шелестюк - чемпіон світу в категорії до 69 кг в 2011 р. (Баку).

Денис Берінчи - срібний призер чемпіонату світу в категорії до 64 кг в 2011 р. (Баку).

Програма турніру:

15 травня о 16.00 – офіційне відкриття.

16-18 травня о 15.00 – проведення турніру.

19 травня о 12.00 – фінальні поєдинки.

о 16.00 – нагородження.

о 16.40 – прес-конференція.

о 17.00 – банкет.

Журі турніру:

Глава журі - Пацатий Анатолій (Тернопіль), суддя міжнародної категорії АІБА, Олімпійський суддя Сіднея.

Головний суддя турніру - Годес Едуард (Генічеськ), суддя міжнародної категорії АІБА.

Гості турніру:

Володимир Вірчис,

Тимофій Нагорний,

мер міста Херсона Володимир Сальдо.

Організатор: Херсонська обласна організація Федерації боксу України.

Місце проведення: м. Херсон, Кіноконцертний зал «Ювілейний» (вул. Перекопська, 11).

Проїзд і харчування журналістів - за рахунок організаторів.

Акредитація і додаткова інформація:

Філоненко Богдан

Тел.: (067) 447-12-88

Е-mail: boxsport@ukr.net

Сайт: www.fbu.ks.ua

*** Микола Мангер (27.04.1932-1.12.2005) – майстер спорту СРСР з боксу, суддя всесоюзної категорії, чемпіон СРСР з боксу, один перших суддів з України, що став суддею всесоюзної категорії.