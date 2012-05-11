У середу, 16 травня, о 19.30 в Культурному центрі «Кінотеатр «Київ» (м. Києв) стартує Третій фестиваль «Сучасне кіно Угорщини»

Ініціаторами проведення фестивалю виступили Посольство Угорщини в Україні та Продюсерська агенція «Артмедіа».

Офіційні партнери фестивалю: АТ «ОТП Банк» та ТОВ "МОЛ Україна".

Головна мета проведення фестивалю: популяризація Угорщини в Україні, поглиблення дружніх стосунків між українським та угорським народами, розвиток співпраці в культурній сфері, ознайомлення українців з кращими зразками угорського кінематографу.

Угорська школа кіно добре відома в усьому світі. Імена Іштвана Сабо, Міклоша Янчо, Марти Мессарош, Кароя Макка, Бели Тарра по праву вписані золотими літерами в галерею творців світових кіношедеврів. Сьогодні у глядачів з'являється можливість познайомитися з представниками нової хвилі угорського кіно. Нова хвиля характеризується універсалізмом фільмів. У них відсутня ностальгія за минулою епохою, прив’язаність до історичного контексту. Історії, які показують у своїх фільмах сучасні угорські режисери, більше про сьогодення і майбутнє. Сюжети, навіть найдраматичніші, сповнені оптимізмом і вірою в Людину.

Фестивальний репертуар сформовано за рекомендаціями Державної угорської агенції кіно Magyar Filmunió. Головними критеріями відбору фестивальних фільмів є їх міжнародне визнання, успіх фільмів в кінопрокаті, презентація Угорщини в сюжетних лініях кінокартин.

У програмі фестивалю:

1. “ДІВА ТАНЦЮЄ ДО СМЕРТІ”, реж. Ендре Хулс, 2011 р.

2. “БІБЛІОТЕКА ПАСКАЛЯ”, реж. Саболч Хайду, 2010 р.

3. “VESPA”, реж. Діана Гроо, 2010 р.

4. “ПИТАННЯ В ДЕТАЛЯХ ” реж. Жомбор Дига, 2010 р.

5. “НІЖНИЙ СИН: ПРОЕКТ ФРАНКЕНШТЕЙНА”, реж. Корнель Мундруцо, 2010 р.

Всі фестивальні фільми демонструються з 16 до 20 травня в залі «Сінематека» Культурного центру «Кінотеатр «Київ».

Початок сеансів - о 17.00 та 19.00.

Вартість квитків - 30 грн. та 40 грн.

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