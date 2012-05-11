Власенко 20 разів марно просив взяти кров у Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко заявив сьогодні під час брифінгу.

«Вони вчора розповсюдили чергову брехню про те, що Юлія Володимирівна нібито відмовилась від здачі аналізу крові. Це просто пряма брехня», - сказав він.

С.Власенко нагадав, що, починаючи з 10 серпня минулого року, захист Ю.Тимошенко подав близько 20 клопотань судді Печерського райсуду Києва Родіону Кірєєву про допуск до Ю.Тимошенко незалежного лікаря з метою забору крові.

«Нам 20 разів відмовили. Але і після цього Юлія Володимирівна неодноразово заявляла про те, що вона готова надати аналіз крові будь-яким незалежним лікарям, у тому числі німцям і канадцям, під час обстеження 14 лютого», - додав С.Власенко.

При цьому він наголосив, що і сьогодні Ю.Тимошенко готова до здачі такого аналізу.

За словами С.Власенка, безперечно, Ю.Тимошенко не може здати аналіз крові тим лікарям, які заявили, що вона сама себе побила. «Хай хтось з експертів спробує нанести собі синець сюди, сюди (С.Власенко показав на живіт), щоб він залишався 5 днів. Я пробував - не виходить», - наголосив захисник.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв’ю інтернет-виданню EurActiv не виключив, що Ю.Тимошенко не погоджується здати аналіз крові, щоб в її організмі не виявили “певної субстанції”.

“Що стосується Ю.Тимошенко, то за останній період, практично рік, ми знаємо - і це гола правда - є письмові документи про те, що сині плями з’являються на її тілі і зникають без будь-якого лікування. Ми засвідчили дюжину таких випадків, і ми хотіли розслідувати причини шляхом взяття зразків крові. Але Ю.Тимошенко забороняє будь-який аналіз її крові”, - сказав Р.Кузьмін.

“Вона розуміє, що завдяки зразкам крові лікарі встановлять, чому з’являються ці сині плями. І, можливо, вона не хоче, щоб лікарі знайшли в її крові певні субстанції”, - додав перший заступник генерального прокурора.

Р.Кузьмін також зазначив, що аналіз крові міг би допомогти встановити, чим хворіє Ю.Тимошенко. “І вона не має ніякої хвороби. Ось тому вона не дає зразки крові”, - вважає Р.Кузьмін.