Путін офіційно запросив Януковича

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Посольства РФ в Україні Олена Хоменко.

«Посольство одержало офіційне запрошення, і передало його до МЗС України», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, посол Росії в Україні Михайло Зурабов 7 травня повідомив, що одним із перших документів, які підпише В.Путін як Президент РФ, буде запрошення Президенту України В.Януковичу на неформальний саміт глав держав СНД.