Путін офіційно запросив Януковича
14:23, 11 травня 2012Політика
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Президент Росії Володимир Путін офіційно запросив Президента України Віктора Януковича взяти участь у неформальному саміті СНД, який відбудеться у Москві 15 травня.
Президенти зустрінуться 15 травня
Про це УНІАН повідомила прес-секретар Посольства РФ в Україні Олена Хоменко.
«Посольство одержало офіційне запрошення, і передало його до МЗС України», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, посол Росії в Україні Михайло Зурабов 7 травня повідомив, що одним із перших документів, які підпише В.Путін як Президент РФ, буде запрошення Президенту України В.Януковичу на неформальний саміт глав держав СНД.
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