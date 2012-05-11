УТ-1 відмовився транслювати Форум Об’єднаної опозиції

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Фронт Змін", лідер партії Арсеній Яценюк звернувся до генерального директора Національної телекомпанії України Єгора Бенкендорфа із листом, у якому міститься запит на надання ефірного часу на Першому національному телеканалі для прямої трансляції Форуму Об’єднаної опозиції, що відбудеться завтра, 12 травня, з 10.05 до 10.45.

Утім, напередодні Форуму представник керівництва Першого національного телеканалу повідомив прес-службу «Фронту Змін», що в трансляції заходу відмовлено. На уточнююче запитання про причини такого рішення, він дав зрозуміти, що це не самостійне рішення керівництва каналу, а вказівка «згори».

«Перший національний телеканал України - це державний телеканал, який утримується на кошти платників податків і, за законом, має надавати рівний доступ до інформації про діяльність як влади, так і опозиції», - підкреслюють у прес-службі «Фронту Змін».

УТ-1 здійснював прямі трансляції форуму Партії регіонів «Будуємо нову країну», збори депутатів від Партії регіонів, а також 44-й з’їзд Комуністичної партії України.

«Відмова трансляції Форуму Об’єднаної опозиції є порушенням закону «Про інформацію», який гарантує громадянам право на вільне поширення інформації для реалізації своїх прав і свобод. А також закону «Про телебачення і радіомовлення», яким держава гарантує громадянам реалізацію прав на інформацію, вільне та відкрите обговорення суспільно важливих проблем із застосуванням телебачення та радіомовлення», - зазначають у прес-службі «Фронту Змін».