Льовочкін підтвердив, що Янукович у вівторок їде до Москви
16:21, 11 травня 2012Політика
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15 травня Президент України Віктор Янукович планує відвідати Російську Федерацію для участі в неформальному саміті СНД.
|Льовочкін розповів про мету поїздки
Під час заходу передбачається, зокрема, обмін думками щодо ключових напрямів розвитку СНД, актуальних питань багатостороннього співробітництва та інших тем, що становлять взаємний інтерес для держав - учасниць Співдружності.
Як зазначив С.Льовочкін, у Москві відбудеться спілкування глави держави зі своїми колегами, під час якого обговорюватимуться ключові напрями двосторонньої взаємодії в контексті активізації подальшої співпраці.
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