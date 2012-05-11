Круглий стіл «Чи є майбутнє у «білих комірців» в Україні?»
У вівторок, 15 травня, об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи є майбутнє у «білих комірців» в Україні?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Аналіз ринку найманої кваліфікованої праці в Україні.
Чому не вчать в українських вузах? Чого не вистачає випускникам для успішного працевлаштування?
Особливості ситуації на ринку праці кваліфікованих фахівців до 40 років.
Наскільки відрізняються вимоги до претендентів з боку українських і зарубіжних працедавців?
Які особисті якості роблять претендента більш конкурентоздатним?
У яких сферах діяльності сьогодні попит перевищує пропозицію?
Які спеціальності сьогодні найбільш затребувані крупними працедавцями в Україні?
Які спеціальності не потрібні в Україні, зате затребувані за кордоном?
Чи існує вікова дискримінація на ринку кваліфікованої праці в Україні?
Учасники круглого столу:
1. Ніна Лазарєва, головний редактор журналу «Менеджер по персоналу»;
2. Валерія Казадарова, засновник і виконавчий директор компанії «Таланти для бізнесу»;
3. Сергій Глущенко, перший заступник глави Державної служби молоді і спорту;
4. Оксана Чаленко, головний фахівець з найму робочої сили Концерну "НІКО";
5. Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.
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