У вівторок, 15 травня, об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи є майбутнє у «білих комірців» в Україні?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Аналіз ринку найманої кваліфікованої праці в Україні.

Чому не вчать в українських вузах? Чого не вистачає випускникам для успішного працевлаштування?

Особливості ситуації на ринку праці кваліфікованих фахівців до 40 років.

Наскільки відрізняються вимоги до претендентів з боку українських і зарубіжних працедавців?

Які особисті якості роблять претендента більш конкурентоздатним?

У яких сферах діяльності сьогодні попит перевищує пропозицію?

Які спеціальності сьогодні найбільш затребувані крупними працедавцями в Україні?

Які спеціальності не потрібні в Україні, зате затребувані за кордоном?

Чи існує вікова дискримінація на ринку кваліфікованої праці в Україні?

Учасники круглого столу:

1. Ніна Лазарєва, головний редактор журналу «Менеджер по персоналу»;

2. Валерія Казадарова, засновник і виконавчий директор компанії «Таланти для бізнесу»;

3. Сергій Глущенко, перший заступник глави Державної служби молоді і спорту;

4. Оксана Чаленко, головний фахівець з найму робочої сили Концерну "НІКО";

5. Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

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