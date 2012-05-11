Янукович запросив Тімофті на Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході зустрічі з Президентом Республіки Молдова Ніколае Тімофті.

На початку зустрічі Президент України сказав, що йому приємно відзначити, що між двома країнами існують дотичні точки і спільні погляди на розвиток двосторонньої і багатосторонньої співпраці. В.Янукович також висловив задоволення, що Президент Молдови є прихильником розвитку двосторонніх відносин з Україною.

«Мені приємно, що Ви залишаєтеся прихильником тієї політики, яка у нас була у взаєминах. Тут дуже важлива спадкоємність, тим паче, що Ви хочете посилити розвиток відносин і ми це підтримуватимемо», - сказав В.Янукович.

Він назвав важливим, щоб Україна і Молдова залишалися партнерами в багатьох сферах, у тому числі і в питаннях європейської інтеграції.

Також Президент України висловив сподівання на збільшення товарообігу між двома країнами, який на сьогодні, за його словами, становить більш як 1 млрд доларів. Він висловив думку, що для збільшення товарообігу найкраще було б організовувати спільні бізнес-форуми.

Також В.Янукович запросив свого молдавського колегу відвідати Чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться в Україні в червні.

У свою чергу Н.Тімофті висловив упевненість, що пауза, яка спостерігалася у взаєминах між Україною і Молдовою, залишиться у минулому, і країни активно співробітничатимуть, щоб повернути динаміку відносин і посилити їх в майбутньому.