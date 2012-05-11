Чоловік Тимошенко каже, що над нею знущаються у дусі сталінських часів

"Все, що сталося з Юлією Тимошенко, нагадує репетицію її фізичного знищення – повільного вбивства, яким влада почала ці репресії. Спершу таємно вивозять її на всю ніч у лікарню, а потім несподівано повертають назад, у колонію. Цілком очевидно, що абсолютно ніхто не мав наміру її лікувати. Впродовж 3 місяців до Ю.Тимошенко не допускають нейрохірурга, професора Миколу Поліщука", - сказав О.Тимошенко в інтерв’ю болгарській газеті "24 часа", повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

За його словами, розмови про лікування екс-прем`єра в Німеччині є передчасними. "Генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив Президенту України Віктору Януковичу, що не дозволить Ю.Тимошенко лікуватися за кордоном. Крім того, я знаю, що моя дружина не погодиться покинути Україну, але я особисто хочу її звідти витягнути. У неї було багато можливостей зробити це, тому що сьогоднішній уряд неодноразово їй це пропонував. Юлія боєць і вона боротиметься до кінця", - підкреслив він.

"Тиск на мою дружину постійно посилюється. Вона була піддана тортурам і звірствам у гіршому дусі сталінських часів. У суді не було представлено жодних доказів її провини, і тепер весь світ визнав політичний підтекст судового обману. Верхом цинізму стало її перевезення до лікарні. Вона була жорстоко побита трьома головорізами в погонах. Влада діє більш брутально, ніж за часів найжорстокіших сталінських репресій, коли вночі брали і кудись відвозили людей", - заявив О.Тимошенко.