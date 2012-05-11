Лазаренко відмовився давати свідчення у справах проти Тимошенко

Про це в інтерв`ю "Українській правді" повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт.

«Що стосується пана Лазаренка, то ми не маємо способів змусити його погодитись давати покази представникові української Генпрокуратури. Наскільки я знаю, він відмовив у такій зустрічі. І, за нашим законом, ми не маємо ніякого інструментарію, щоб змінити цю його позицію", - сказав посол.

Крім того, коментуючи справу про вбивство народного депутата України Євгена Щербаня і лист до Посольства США його сина Руслана Щербаня, Дж.Теффт сказав: "Ще до того, як я отримав листа, ми роздивлялися деякі припущення і звинувачення, що лунали у зв’язку з цим. Ми не бачили якихось свідчень, які б пов`язували пані Тимошенко з вбивством Євгена Щербаня".

"Розслідуванням справ, які пов’язані в кінцевому підсумку зі справою Лазаренка, займалося Міністерство юстиції США та ФБР. Мені треба запитувати їх про наявність такої інформації. Але досі в тій інформації, що наявна, не було нічого щодо її причетності до убивства Щербаня", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко і П.Лазаренка кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

Ю.Тимошенко у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справа проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ була закрита 2005 року законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

28 березня заступник генерального прокурора України Євген Блажівський заявив, що у цій справі екс-прем’єр-міністр України П.Лазаренко не допитувався як свідок, однак у слідчих підрозділів СБУ є кримінальні справи, які стосуються злочинної діяльності Ю.Тимошенко та інших осіб, у тому числі П.Лазаренка.

У квітні цього року Київський райсуд Харкова почав розгляд справи проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Довідка УНІАН. Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема вбивства голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.

У серпні 2011 року перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься у матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо П.Лазаренка.

4 квітня 2012 року син Є.Щербаня Руслан заявив про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування. З аналогічним проханням Р.Щербань звернувся також до Посольства США в Україні, оскільки у цій країні перебуває під домашнім арештом П.Лазаренко. «На моє переконання, це ланки одного ланцюга», – додав Р.Щербань.