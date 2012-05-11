Кличко написав, що бойкот Євро-2012 на владу не подіє

Політичний бойкот України під час Євро-2012 не матиме бажаного впливу на українську владу.

Про це лідер партії «УДАР» Віталій Кличко написав у колонці під назвою «Бойкотуйте деспотів і приєднуйтесь до нас на стадіонах» для британської газети Times, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За словами В.Кличка, більшість українців поділяє розчарування європейських політиків згортаннями демократичних свобод в Україні та судовими процесами над колишніми урядовцями, які «сидять у тюрмі, тому що вони виступають проти правлячого режиму». «Ми всі під постійним тиском і будь-якого опозиційного політика в Україні може очікувати доля Тимошенко і Луценка», – зауважив В.Кличко.

Але політичний бойкот України під час Євро-2012 не матиме бажаного впливу на українську владу, підкреслив український політик і почесний посол чемпіонату. В.Кличко нагадав про приклади з минулого: бойкот західними країнами Олімпіади у Москві 80-го та бойкот радянськими спортсменами Олімпійських Ігор у Лос-Анджелесі у 84-му довели – змішування політики та спорту не дає жодного результату в політичній площині.

В.Кличко закликав європейських високопосадовців на знак солідарності сісти на трибунах поруч із пересічними українцями, вболівальниками, які так пишаються можливістю прийняти Євро.

«Давайте сядемо разом і насолодимося футбольною грою. І будемо спостерігати, як представники офіційного Києва сумують наодинці у своїх VIP-ложах та розмірковують над тим, як довго ще триватиме їх авторитарна влада. Стадіони не голосують, проте голосують люди», – написав лідер «УДАРу».

Водночас В.Кличко закликає європейських політиків шукати інших методів впливу на офіційний Київ, не уникаючи при цьому можливостей для спілкування. «Європейські політики не повинні закривати канали комунікації та використовувати будь-яку можливість бути почутими, включно з державними самітами та іншими офіційними зустрічами. Європа може знайти кращий шлях донесення Києву свого меседжу невдоволення, аніж бойкот нації, чиї гордість та честь були інвестовані у право приймати чемпіонат», - пише В.Кличко.