Грібаускайте сподівається, що Янукович зрозумів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Грібаускайте повідомила журналістам після зустрічі з В.Януковичем.

Президент Литви підкреслила, що «інформація, яка надходить від дружньої країни, інформація, яку каже друг, має бути почутою». «Я сподіваюся, що цю інформацію я змогла донести, звичайно, рішення буде за Президентом України», - зазначила Д.Грібаускайте.

При цьому Президент Литви підкреслила, що найголовнішим результатом сьогоднішнього дня стало те, що вона змогла побачитися з Ю.Тимошенко, і що вона змогла донести думку ЄС про те, як в Європі оцінюють цю ситуацію.

«Я дуже сподіваюся, що президент почув цю думку від мене», - сказала Глава Литовської держави.

Д.Грібаускайте також додала, що розуміє, наскільки важливою в даному випадку є думка Європи для будь-якої держави.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю відбулася зустріч В.Януковича з Д.Грібаускайте «віч-на-віч».

Президентська прес-служба зазначила, що зустріч тривала дві з половиною години.