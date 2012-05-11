Грібаускайте сподівається, що Янукович зрозумів
Президент Литви Дали Грібаускайте сподівається, що змогла донести до Президента Віктора Януковича позицію Європейського Союзу щодо екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Грібаускайте повідомила журналістам після зустрічі з В.Януковичем.
Президент Литви підкреслила, що «інформація, яка надходить від дружньої країни, інформація, яку каже друг, має бути почутою». «Я сподіваюся, що цю інформацію я змогла донести, звичайно, рішення буде за Президентом України», - зазначила Д.Грібаускайте.
При цьому Президент Литви підкреслила, що найголовнішим результатом сьогоднішнього дня стало те, що вона змогла побачитися з Ю.Тимошенко, і що вона змогла донести думку ЄС про те, як в Європі оцінюють цю ситуацію.
«Я дуже сподіваюся, що президент почув цю думку від мене», - сказала Глава Литовської держави.
Д.Грібаускайте також додала, що розуміє, наскільки важливою в даному випадку є думка Європи для будь-якої держави.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю відбулася зустріч В.Януковича з Д.Грібаускайте «віч-на-віч».
Президентська прес-служба зазначила, що зустріч тривала дві з половиною години.