Турчинов сподівається, що Тимошенко бачить Михайлівську площу

Як передає кореспондент УНІАН, на сцені форуму: заступник лідера «Батьківщини» Олександр Турчинов, лідери партій «Фронт Змін» Арсеній Яценюк, партії «Реформи і порядок» Сергій Соболєв, партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко, заступник голови НРУ В’ячеслав Коваль, від «Народної самооборони» Ірина Луценко, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко, лідери фракцій Микола Мартиненко та Андрій Кожем’якін.

О.Турчинов під час відкриття форуму висловив жаль, що Юлія Тимошенко не на форумі, але водночас висловив сподівання, що вона бачить трансляцію форуму. Він наголосив: «Юля, ми з тобою». Люди на площі скандували: «Юля!».

Наразі А.Яценюк представляє програму об’єднаної опозиції.