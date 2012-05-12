Об'єднана опозиція планує перевірити майно і родичів вищих посадовців
11:13, 12 травня 2012Політика
883 0
Об'єднана опозиція після своєї перемоги на виборах до Верховної Ради планує створити національне антикорупційне бюро.
Національне антикорупційне бюро має перевірити майно всіх вищих посадових осіб.
Про це сьогодні під час Форуму об'єднаної опозиції заявив один з її лідерів Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНІАН.
“Ми перевіримо статки і маєтки всіх, починаючи з Президента, і закінчуючи керівником районної адміністрації”, - сказав він. За словами А.Яценюка, також будуть перевірені статки родин чиновників. “Їм не вдасться нічого сховати. І вони будуть нести відповідальність за те, що вони розграбували країну”, - сказав А.Яценюк.
При цьому він наголосив, що всі, хто хоче займати посади, повинні будуть продати свої бізнес-активи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter