Об'єднана опозиція планує перевірити майно і родичів вищих посадовців

Національне антикорупційне бюро має перевірити майно всіх вищих посадових осіб.

Про це сьогодні під час Форуму об'єднаної опозиції заявив один з її лідерів Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНІАН.

“Ми перевіримо статки і маєтки всіх, починаючи з Президента, і закінчуючи керівником районної адміністрації”, - сказав він. За словами А.Яценюка, також будуть перевірені статки родин чиновників. “Їм не вдасться нічого сховати. І вони будуть нести відповідальність за те, що вони розграбували країну”, - сказав А.Яценюк.

При цьому він наголосив, що всі, хто хоче займати посади, повинні будуть продати свої бізнес-активи.