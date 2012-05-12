Тимошенко пропонує забирати награбоване

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Ю.Тимошенко до учасників Форуму об'єднаної опозиції, оприлюдненому сьогодні її дочкою Євгенією.

“Я також прошу об’єднану опозицію відразу після перемоги передбачити в нашій спільній платформі створення спеціального комітету за участі громадськості щодо організації повернення підприємцям їх приватної власності, яка рейдерським та адміністративно-бандитським шляхом була відібрана у середнього класу на користь нових родин за останні два роки”, - сказала вона.

Ю.Тимошенко також просить опозицію внести в першочерговий план дій розслідування кожної незаконно забраної копійки з бюджетів всіх рівнів, кожного державного підприємства, кожного державного родовища корисних копалин, всього, що без плати та тендерів привласнила собі ця “правляча зграя”.

“Ми зобов’язані переконати кожного українця, що справедливість є і ми її повернемо кожному”, - наголосила вона. Ю.Тимошенко зауважила, що «перемога над кримінальною клікою – це не лише справа політиків». “Вірніше, ні в якому випадку не допустіть, щоб це стало лише справою політиків. Це свята та рятівна боротьба, де кожна людина честі не може залишитися осторонь”, - сказала вона.