Луценко: жоден закон не забороняє Президенту показувати свою прихильність

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО не вбачає нічого поганого у тому, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО публічно висловлює свою прихильність до НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я вважаю це абсолютно правильним», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, пояснивши при цьому, що, висловлюючи ставлення до НУ-НС, Президент дає зрозуміти виборцям позицію, яка буде формуватися в Україні після дострокових парламентських виборів.

Також Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що «жоден закон, жоден пункт Конституції не забороняє Президенту показувати свою прихильність до тієї чи іншої політичної сили».

Крім того, сказав він, українці повинні чітко бачити, хто є хто сьогодні в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня на громадсько-політичній акції “Народне віче”, що відбулося на центральному майдані у Львові В.ЮЩЕНКО закликав підтримати на виборах блок НУ-НС. “Я прошу вас на виборах підтримати мою команду – блок “Наша Україна – Народна самооборона”. Я вірю в перемогу демократії, я вірю в перемогу України”, - наголосив Президент.