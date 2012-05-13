Богатирьова прибула до Харкова

Віце-прем`єр-міністр України, міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова прибула з робочим візитом на Харківщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Р.Богатирьова відвідала регіональний перинатальний центр при обласній клінічній лікарні.

Міністр високо оцінила рівень забезпечення обладнанням та підготовки медичних фахівців перинатального центру.

«Центр забезпечений абсолютно сучасним обладнанням. Фахівці досконально володіють методиками діагностики, лікування та надання допомоги в екстремальних ситуаціях. Центр має непогані показники. Думаю, що той пріоритет, який виділений у Національному проекті «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» під патронатом Президента України, в рамках якого створюються перинатальні центри, сьогодні наочно показав, що Україна на правильному шляху, і такі перинатальні центри потрібно надалі розбудовувати», - сказала Р.Богатирьова.

За її словами, уряд і надалі буде надавати фінансову підтримку регіональним перинатальним центрам, зокрема в закупівлі необхідних витратних матеріалів.

«Думаю, самотужки буде важко постійно підтримувати високий рівень роботи такого центру. Тому держава і цього року, і думаю, наступні роки, буде брати на себе частину зобов’язань щодо фінансування. Без сумніву, не в повному обсязі, але найбільш вартісне, що є в лікування, зокрема, витратні матеріали, держава буде допомагати закуповувати. Все буде залежати від того, які ми будемо мати економічні здобутки, але, я думаю, що перинатальні центри будуть мати постійну підтримку держави», - запевнила Р.Богатирьова.

У програмі візиту, окрім зустрічі з колективом обласної клінічної лікарні - Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, також заплановано участь Р.Богатирьової в урочистій церемонії закриття IV Міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харківський бузок» і в урочистостях «Випускник року».