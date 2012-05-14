Рада готує Ющенку неприємності за «Дитячу лікарню майбутнього»

Про це йдеться в проекті розкладів засідань Верховної Ради на парламентський тиждень 15-18 травня, повідомляють «Комментарии».

Відповідальним за підготовку є нардеп від ПР Володимир Макеєнко.

Також ТСК, крім питання розслідування фактів зникнення благодійних коштів на будівництво «Дитячої лікарні майбутнього», буде розглядати «інші порушення Конституції та законів України Президентом України Віктором Ющенком».

У листопаді 2011 року стало відомо, що держава не буде добудовувати «Дитячу лікарню майбутнього».

У свою чергу лідер КПУ Петро Симоненко закликав провести трибунал над екс-президентом Віктором Ющенком за організацію афери навколо «Лікарні майбутнього».