Пшонка обнадіяв РФ: підозрюваного у замаху на Путіна, можливо, віддадуть

Про це сьогодні в Санкт-Петербурзі заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка, передає РІА «Новости».

«Відповідно до чинного законодавства і угод між Україною і Росією, там, де спочатку розслідується кримінальна справа, там воно і завершується», - сказав В.Пшонка.

Він також відзначив, що «якщо є якісь епізоди, які не охоплює слідство в Україні», то фігуранти справи можуть бути видані іншій державі.

Наголошується, що в квітні Лефортовський суд Москви видав санкцію на заочний арешт підозрюваних у підготовці замаху на В.Путіна - громадянина Казахстану Іллі Пьянзіна і уродженця Грозного А.Осмаєва.

Вони звинувачуються за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу РФ (участь в стійкій озброєній групі), ч. 1 ст. 30 Кримінального кодексу РФ (виготовлення або пристосування особою засобів чи знарядь скоєння злочину), ст. 277 КК РФ (посягання на життя державного або громадського діяча, здійснене з метою припинення його державної або іншої політичної діяльності), ч. 3 ст. 223 КК РФ (незаконне виготовлення зброї) і ч. 3 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв).

Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 4 січня 2012 року в Одесі, в квартирі на вул. Тираспільській, стався вибух, в результаті якого загинув Р.Мадаєв, а І.Пьянзін був госпіталізований з опіками. У згорілій квартирі були знайдені компоненти вибухівки, що стало підставою для порушення кримінальної справи за ст. 263 Кримінального кодексу України («незаконне поводження із зброєю і вибуховими речовинами»; передбачає тюремне ув’язнення на строк від 2 до 5 років) і арешту підозрюваного І.Пьянзіна.

За версією правоохоронних органів, І.Пьянзін і Р.Мадаєв були членами банди А.Осмаєва, який раніше був оголошений в міжнародний розшук за спробу замаху на главу Чечні Рамзана Кадирова в 2007 році.

А.Осмаєв був затриманий 4 лютого 2012 року в Одесі. 27 лютого російський "Перший канал" показав відеосюжет, в якому А.Осмаєв зізнається в плануванні замаху на В.Путіна.

У зв`язку з пред`явленням нових звинувачень А.Осмаєв не міг бути екстрадований до Росії. «Поки порушена у нас справа не буде розслідувана до кінця і її не розгляне суд, питання про екстрадицію порушуватися не буде», - повідомило виданню «Коммерсантъ-Украина» джерело в Генпрокуратурі України.

А.Осмаєв розшукується з 2008 року російськими правоохоронними органами за звинуваченнями у скоєнні низки злочинів терористичної спрямованості.