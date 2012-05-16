Адвокат Луценка закликає суд почути аргументи захисту

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні суду в дебатах виступають захисники екс-міністра.

У залі суду присутні всі учасники процесу і сам Ю.Луценко, відсутній лише представник цивільного позивача.

Виступаючи в дебатах, адвокат Ю.Луценка Оксана Дитинко закликала прислухатися до правових аргументів захисту і визнати вирок Печерського районного суду Києва незаконним і необгрунтованим.

"Суд взагалі не намагався оцінити ті безумовні докази, що Луценко не здійснював протиправних дій. Прошу почути наші аргументи, ухвалити рішення, керуючись законом, скасувати вирок, кримінальну справу закрити за відсутністю складу злочину", - сказала вона.

На засіданні виступає захисник екс-міністра, його дружина Ірина Луценко.

Згідно з процедурою розгляду апеляції, після дебатів передбачаються репліки і відхід колегії суддів до дорадчої кімнати для ухвалення рішення.

Довідка УНІАН. Ю.Луценко був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля свого будинку в Києві. Він міститься в Лук’янівському СІЗО.

Ю.Луценку було висунуто звинувачення у здійсненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

Генеральна прокуратура звинувачувала екс-міністра внутрішніх справ в нецільовому використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" в 2008-2009 роках.

Крім того, Ю.Луценко звинувачувався в незаконному оформленні на роботу в МВС особистого водія Леоніда Приступлюка і в порушеннях, пов`язаних із наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Також Ю.Луценка звинувачували в тому, що в 2009 році він, будучи главою МВС, продовжив оперативні заходи щодо розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Крім того, суд визнав винним у скоєнні злочину колишнього водія Ю.Луценка Л.Приступлюка і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відстроченням на два роки.