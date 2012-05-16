«Cлово з-за ґрат номер два» Луценко присвятив Януковичу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Апеляційного суду Києва з розгляду його скарги на вирок Печерського райсуду столиці.

"Я чудово розумію, що моя доля вирішується не судом. Це політична справа і вона вирішується політичними чинниками: мені здається, що всім, зокрема й суду, зрозуміло, що це не правова справа, а політична розправа: Луценко винен політично, адже він є опонентом сьогоднішньої влади", - сказав екс-міністр, виступаючи з останнім словом.

Він сказав, що в нього було "останнє слово" в суді першої інстанції і буде ще не одна можливість виступити публічно. За це Ю.Луценко висловив подяку.

Екс-міністр підкреслив, що не вважає потрібним знов доводити безглуздість висунутих проти нього звинувачень і його останнє слово носитиме політичний характер.

Ю.Луценко підкреслив, що присвячує свій виступ Президенту України Віктору Януковичу і називає його "слово із-за грат номер два".

"86 свідків звинувачення заявили, що Луценко не порушував закон і не підтвердили придумані ланцюжки, які б свідчили про провину Луценка", - сказав він.

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Довідка УНІАН. Ю.Луценко був затриманий 26 грудня 2010 року.

Йому були висунуті звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Генеральна прокуратура звинувачувала екс-міністра внутрішніх справ у нецільовому використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" в 2008-2009 роках.

Крім того, Ю.Луценко звинувачувався в незаконному оформленні на роботу в МВС особистого водія Леоніда Приступлюка і в порушеннях, пов'язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Також Ю.Луценко звинувачували в тому, що в 2009 році він, будучи главою МВС, продовжив оперативні заходи стосовно розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.