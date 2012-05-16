Севастопольський суд змусить ЧФ РФ заплатити Україні мільйон
20:30, 16 травня 2012Політика
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За позовом прокуратури міста державний бюджет поповниться на зазначену суму боргу
Суд збиває борги з ЧФ РФ
Міністерство оборони РФ за рішенням суду Севастополя заплатить до бюджету України понад 1 млн грн.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста.
Зокрема, за даними прокуратури, 10 травня постановою Севастопольського окружного адміністративного суду задоволено позов прокуратури Севастополя про стягнення з Міністерства оборони Росії в особі 64-го Управління начальника робіт Міноборони РФ податкової заборгованості в розмірі 1 млн 296 тис грн, у тому числі 1 млн 178 тис грн - ПДВ.
Таким чином, зазначили у прокуратурі, за позовом прокуратури міста державний бюджет поповниться на зазначену суму боргу.
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