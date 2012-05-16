Севастопольський суд змусить ЧФ РФ заплатити Україні мільйон

Міністерство оборони РФ за рішенням суду Севастополя заплатить до бюджету України понад 1 млн грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста.

Зокрема, за даними прокуратури, 10 травня постановою Севастопольського окружного адміністративного суду задоволено позов прокуратури Севастополя про стягнення з Міністерства оборони Росії в особі 64-го Управління начальника робіт Міноборони РФ податкової заборгованості в розмірі 1 млн 296 тис грн, у тому числі 1 млн 178 тис грн - ПДВ.

Таким чином, зазначили у прокуратурі, за позовом прокуратури міста державний бюджет поповниться на зазначену суму боргу.