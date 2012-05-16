Тюремники пояснили, чому не пустили канадців до Тимошенко

У Качанівській виправній колонії та Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області не було дозволу на зустріч канадських парламентарів із екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в харківській лікарні заявив заступник начальника Управління державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Лапінський.

«Сьогодні близько 14.00 до лікарні приїздили представники уряду Канади. У мене є інформація, що вони звернулися до Міністерства закордонних справ, але на сьогодні ані в Качанівській виправній колонії, ані в територіальному обласному управлінні ніякого дозволу на її відвідування не було», - підкреслив А.Лапінський.

Він також зауважив, що на цей час була запланована зустріч Ю.Тимошенко із представниками Парламентської Асамблеї Ради Європи. «Два такі заходи, як ви розумієте, одночасно провести не можна», - зазначив А.Лапінський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 травня, 7 членам канадського парламенту відмовили у зустрічі з Ю.Тимошенко у харківській лікарні.

За словами одного з делегатів Боба Деккерта, попри звернення до влади, їм відмовили у зустрічі з лідером опозиції.

За словами канадського парламентарія, він уже намагався зустрітися з Ю.Тимошенко у березні, але й тоді отримав відмову.

Як повідомив Б.Деккерт, усі парламентарії є членами Комітету закордонних справ та міжнародного співробітництва.

«Пані Тимошенко є символом демократичного руху в Україні, символом для всього світу. Я хочу запевнити, що ми переймаємося всіма порушеннями демократії і всіма, хто переслідується сьогодні в Україні», - заявив Б.Деккерт.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що не надають дозволів на відвідування іноземцями екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

«Рішення приймається на рівні пенітенціарної служби», - підкреслював речник МЗС України Олександр Дикусаров.

У свою чергу в ДПтСУ роз’яснювали, що зустрічі іноземних парламентарів із Ю.Тимошенко можуть проводитися тільки за погодження з Міністерством закордонних справ.