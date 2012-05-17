Грищенко пояснив, що Баррозу і Ромпею - не до Азарова

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам на прес-конференції.

«Пан Баррозу виїхав в той момент на засідання «великої вісімки». Це цілком офіційна відповідь. Ромпей в даному випадку (не зміг зустрітися – УНІАН) у зв’язку з ситуацією, яка в Європейському Союзі складається не тільки з розгляду українського питання, але і з маси інших внутрішніх проблем, які сьогодні вимагають термінового реагування», - сказав К.Грищенко.

Він наголосив, що це стосується фінансової кризи у Європі, питань стабілізації, вирішення проблеми надання допомоги цілому ряду країн Європи.

К.Грищенко наголосив, ці проблеми для ЄС на даний час є найважливішими і надпріоритетними.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня прем’єр-міністр України М.Азаров взяв участь у засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС у Брюсселі. У той же день глава Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра сказав: «Прем`єр-міністр України Микола Азаров звернувся з проханням зустрітися з президентом Ради ЄС Германом ван Ромпеєм та президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу, однак ці зустрічі не були підтверджені».

9 травня президент Європейської Ради Х.Ромпей в інтерв’ю телеканалу Євроньюз сказав, що М.Азарову не варто їхати в Брюссель для участі в засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС, запланованому на 15 травня. “Коли український прем‘єр-міністр оголосив про намір відвідати Брюссель, ми сказали: не треба, залишайтеся вдома. З нашого боку то недвозначне свідчення того, що в Україні мають відбутися зміни”, - сказав Президент Європейської Ради.