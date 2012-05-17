Томенко вважає, що з Поповим може позмагатися лише Кличко

Про це сьогодні в ефірі телеканалу ТВі заявив заступник голови Верховної Ради України, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко.

М.Томенко висловив сподівання, що згодом В.Кличко все-таки зробить чітку заяву, що він балотуватиметься на посаду столичного мера.

«Я не хочу вірити, що він не піде. На мою думку, якщо він відмовиться балотуватися від опозиції, то він поставить під сумнів принципову позицію як представника опозиційного табору, і складеться враження, що він грає в якусь чужу гру», - сказав М.Томенко.

Віце-спікер зауважив, що в умовах короткого терміну виборчої кампанії дуже важко знайти рейтингового кандидата.

«В опозиції немає іншого кандидата, який за 60 днів виборчої кампанії може перемогти Попова… Ми знаємо рейтинги. Ми шануємо і Катеринчука, і Кужель, але рейтингові показники цих людей в умовах особливо літньої і короткої виборчої кампанії, кожен з них має примарні шанси перемогти», - сказав він.

Водночас віце-спікер зауважив, що у разі виникнення критичної ситуації та відмови В.Кличка балотуватися на посаду мера столиці, опозиції доведеться все висувати іншу кандидатуру.

М.Томенко запевнив, що сам не збирається балотуватися на посаду мера.

«Я дуже відповідально ставлюся до виборів, щоб за 60 днів до них сказати: «Та напевно я піду». Для себе я рішення ухвалив, і я не збираюся це робити», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк заявляв, що голова партії “УДАР” В.Кличко відмовився балотуватися в мери Києва.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи вважає він В.Кличка обов'язковим учасником об'єднаних опозиційних сил, А.Яценюк сказав: «А він вже ухвалив для себе рішення. Наскільки я знаю, він відмовився від участі у виборах мера Києва. Це окрема історія».

14 травня В.Кличко запевнив, що не змінював своєї позиції щодо участі у виборах мера Києва.