Комуністи мають намір створити соціальну напруженість

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив народний депутат, перший секретар Донецького обкому КПУ Микола Кравченко.

Він засудив дії уряду із скорочення потягів та електричок, що Компартія продовжуватиме боротися проти такого рішення, спрямованого на обмеження прав громадян.

За його словами, в Україні сьогодні «купили до чемпіонату Євро-2012 нові швидкісні потяги, але при цьому забрали соціальні електрички і думають, що ці корейські потяги вирішать проблему з пасажирськими перевезеннями».

«Наші дії – якомога більше створити соціальної напруженості в тому регіоні, де скасування потягів є болючим», - заявив М.Кравченко.

Він навів приклад Маріуполя: «У Маріуполі, наприклад, взагалі критична ситуація, там практично два потяги залишилися».

«Я думаю, що в ході виборчої кампанії люди зрозуміють – кого вони делегують туди, до парламенту, і у нас народ чітко пам'ятає, хто і що для них зробив. Ми акції проводитимемо. Ми вже збираємо людей на площах», - підсумував М.Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня в Маріуполі пройшла акція протесту у зв'язку із скасуванням потягів таких напрямів як «Маріуполь – Львів, Полтава, Вороніж, Липецьк, Брянськ, Слов'янськ»; а також наміченим скасуванням з 25 травня 2012 року - «Маріуполь - Харків і Санкт-Петербург»; до кінця 2012 р. – «Маріуполь – Москва, Київ, Мінськ».