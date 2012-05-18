Янукович думає, що бізнесу при ньому дихається легше
Президент України Віктор Янукович переконаний, що йому вдалося зменшити тиск на бізнес на 5,5%
|Янукович каже, що економіка росте третій рік поспіль
У своєму виступі В.Янукович заявив, що третій рік поспіль економіка України зростає.
За його словами, у цьому році зберігається динаміка зростання ВВП, а інфляція поки що тримається на рівні 2%.
В.Янукович нагадав, що раніше в Україні було затверджено план економічних реформ. Разом з тим він визнав, що на сьогодні Україна не змогла повністю його виконати.
«Ми йдемо згідно з планом (реформ – УНІАН), хоча по деяких напрямках, треба відмітити, пішло відставання», - сказав Президент.
При цьому він запевнив, що за роки його президентства зменшився тиск державних структур на бізнес.
«В цілому тиск на бізнес за ці роки скоротився на 5,5%», - сказав В.Янукович.
Він додав, що кількість регуляторних актів також скоротилась на 90%.