Кравчук: я не допускаю обрання Президента в парламенті

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо говорити мою особисту думку, я не допускаю обрання Президента в парламенті – це була б недалекоглядна помилка… Тому змінювати цей історичний вже процес, я думаю, не має ніякої потреби», - сказав він.

Водночас Л.Кравчук зауважив, що члени Конституційної Асамблеї жодного разу не порушували питання щодо зміни порядку формування інститутів влади, в тому числі й обрання Президента.

Також Л.Кравчук висловив думку, що при розробці змін до Конституції необхідно зберегти соціальні стандарти і гарантії, передбачені чинним Основним Законом.

Крім того, він запевнив, що особи, які увійшли до складу Конституційної Асамблеї, «підлаштовуватися під інтереси когось не будуть – вони будуть керуватися виключно інтересами народу».