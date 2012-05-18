У Києві серед білого дня розстріляли авто

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело у правоохоронних органах, зазначивши, що на місце події виїхали працівники міліції та прокуратури.

У свою чергу у столичному главку міліції підтвердили інформацію про інцидент, зауваживши, що двоє громадян після обіду отримали в одному з банків гроші, які перевозили в автомобілі ВАЗ-2110. Як зазначили у міліції, близько 16.30 автомобіль потрапив у дорожній затор. Скориставшись проблемою в русі транспортного засобу, до нього підбігли двоє невідомих, між ними та особами, які перебували в автомобілі, виник конфлікт, розв’язкою якого стала перестрілка.

«Невідомі особи з травматичної зброї почали стріляти у водія та пасажира легковика, після чого, не забравши гроші, втекли з місця події», - зазначив співрозмовник агентства, зауваживши, що водія легковика госпіталізовано, пасажир отримав на місці медичну допомогу й від госпіталізації відмовився.