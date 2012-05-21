Коморовський у Чикаго обговорив із Меркель ситуацію в Україні

Про це Б.Коморовський сказав польським журналістам у США, де він 20-21 травня бере участь у саміті НАТО, повідомляє TVN24.

"Президент, якого запитали про зустріч з канцлером А.Меркель, сказав, що розмова стосувалася головним чином українських справ та ситуації навколо Євро-2012", - відзначає телеканал.

"Ми знайшли спільну точку зору на те, що спортивний захід повинен бути максимальною мірою убезпеченим від різного роду чисто політичних ситуацій. Але теж поділяємо неспокій через ситуацію в Україні", - сказав Б.Коморовський.

Він додав, що планує продовжити цю тему під час переговорів із Президентом України Віктором Януковичем.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня низка політиків з держав Євросоюзу - у першу чергу з Німеччини - заявили про намір бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні через справу екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Водночас сама А.Меркель заявила, що остаточне рішення, приїжджати чи ні в Україну ухвалить перед початком заходу, перший матч якого заплановано на 8 червня.

Представники польської влади виступають проти бойкоту Євро-2012 в українських містах, відзначаючи, що навіть ув`язнена з серпня минулого року Ю.Тимошенко була би проти такої міри.