Гриценко думає, що Саламатіну залишилося два місяці

«Професійну неспроможність нинішнього міністра оборони, так само, як і його попередника, зрозумів уже і Віктор Янукович. Мій прогноз – протягом двох місяців Дмитра Саламатіна на посту міністра оборони замінить хтось інший», - заявив лідер партії «Громадянська позиція», голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко.

Як повідомляє сайт А.Гриценка, відповідаючи на запитання щодо зміни Воєнної доктрини України, народний депутат нагадав, відповідне завдання було визначено Указом Президента ще у грудні 2010 року. За його словами, тоді ж був указаний і термін її прийняття – протягом місяця після схвалення Стратегії національної безпеки України.

«Пройшло вже понад півтора роки, а Воєнна доктрина так і не схвалена», - констатував А.Гриценко.

Він переконаний: Воєнну доктрину треба змінювати тоді, коли змінюються ключові, визначальні фактори, які впливають на стан воєнної безпеки країни. Одним з таких ключових факторів, на його думку, стало рішення про позаблоковість України.

«Якщо до липня 2010 року Україна планувала вирішення завдань оборони і ширше – воєнної безпеки спільно із партнерами і союзниками, то після липня 2010 року ситуація змінилася кардинально. Як позаблокова держава Україна має покладатися виключно на власні сили і ресурси. Однак, відповідних змін до Воєнної доктрини не внесено дотепер. Це треба було зробити вже давно. І зараз варто зробити невідкладно», - наголосив А.Гриценко.

Голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони підкреслив, у згаданому вище Указі Президента від 10 грудня 2010 року завдання з підготовки проекту Воєнної доктрини було покладено на Міністерство оборони.

«На мій погляд, це помилка. Адже оборона держави – це завдання, яке виходить далеко за рамки військового відомства і Збройних Сил. А, якщо врахувати недостатній рівень професійної підготовки і відповідальності тих людей, яких В.Янукович призначав на пост міністра оборони, то очікувати від них системного, цілісного, виваженого і ефективного проекту Воєнної доктрини – марна справа», - вважає А.Гриценко.