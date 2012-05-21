Податкова і митниця підписали угоду, яка принесе мільярд гривень
Державні податкова і митна служби України підписали угоду про інформаційну співпрацю з метою посилення боротьби з ухиленням від оподаткування підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД).
|Клименко розраховує на додатковий мільярд
За словами голови ДПСУ, реалізація угоди дозволить тільки поточного року збільшити надходження від податкової служби на 1 млрд грн.
«Підписана угода - це також серйозний крок з легалізації тіньових оборотів підприємств та їх оподаткування. Збільшення оперативного обміну інформацією між податковою та митною службами дозволить ефективніше і швидше відстежувати податкові ризики і контролювати податкові зобов`язання під час здійснення експортно-імпортних операцій», - сказав О.Клименко.
У свою чергу, І.Калетник, відзначив, що Держмитслужба володіє унікальним масивом інформації, зібраної під час здійснення контролю над зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.
«Обмін даними є взаємовигідним для підвищення ефективності роботи наших відомств», - наголосив І.Калетник.