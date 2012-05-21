Податкова і митниця підписали угоду, яка принесе мільярд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, документ було підписано сьогодні очільниками ДПСУ і Держмитлужби Олександром Клименком та Ігорем Калетником.

За словами голови ДПСУ, реалізація угоди дозволить тільки поточного року збільшити надходження від податкової служби на 1 млрд грн.

«Підписана угода - це також серйозний крок з легалізації тіньових оборотів підприємств та їх оподаткування. Збільшення оперативного обміну інформацією між податковою та митною службами дозволить ефективніше і швидше відстежувати податкові ризики і контролювати податкові зобов`язання під час здійснення експортно-імпортних операцій», - сказав О.Клименко.

У свою чергу, І.Калетник, відзначив, що Держмитслужба володіє унікальним масивом інформації, зібраної під час здійснення контролю над зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.

«Обмін даними є взаємовигідним для підвищення ефективності роботи наших відомств», - наголосив І.Калетник.