Нагородження переможців рейтингу «Сумлінні платники податків - 2011»
Асоціація платників податків України презентує:
У четвер, 24 травня, о 18.00 у Міжнародному центрі культури та мистецтв відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків України - 2011».
Для нагородження переможців на сцену вийдуть українські високопосадовці, політики, представників ділових кіл, видатні діячі культури та мистецтв, зокрема: Валентина Арбузова, Юрій Колобов, Ольга Сумська, Олександр Клименко, Петро Шилюк, Віталій Захарченко, Віталій Хомутиннік, Сергій Бубка та ін.
Атмосферу свята створюватимуть зірки української естради: Ані Лорак, Ніна Матвієнко, гурт «Піккардійська терція», Олександр Пономарьов, Еріка, Mad Heads XL та ін.
Ведучі церемонії: Ольга Фреймут та Юрій Горбунов.
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Більше інформації на сайтах: www.sppu.org.ua та www.appu.org.ua