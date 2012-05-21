Нагородження переможців рейтингу «Сумлінні платники податків - 2011»

Асоціація платників податків України презентує:

У четвер, 24 травня, о 18.00 у Міжнародному центрі культури та мистецтв відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків України - 2011».

Для нагородження переможців на сцену вийдуть українські високопосадовці, політики, представників ділових кіл, видатні діячі культури та мистецтв, зокрема: Валентина Арбузова, Юрій Колобов, Ольга Сумська, Олександр Клименко, Петро Шилюк, Віталій Захарченко, Віталій Хомутиннік, Сергій Бубка та ін.

Атмосферу свята створюватимуть зірки української естради: Ані Лорак, Ніна Матвієнко, гурт «Піккардійська терція», Олександр Пономарьов, Еріка, Mad Heads XL та ін.

Ведучі церемонії: Ольга Фреймут та Юрій Горбунов.

Увага, журналісти! Для обов’язкової акредитації та отримання запрошення телефонуйте: (067) 235-80-44, (044) 351-19-26.

Більше інформації на сайтах: www.sppu.org.ua та www.appu.org.ua