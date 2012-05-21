Переговори Бойка із Міллером огорнули таємничістю

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Сторони обговорили питання співпраці Росії і України в газовій сфері», - зазначається у повідомленні.

При цьому інших подробиць не наводиться.

Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч Ю.Бойка і О.Міллера пройшла в Москві 14 травня, напередодні зустрічі Президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна.

15 травня В.Янукович і В.Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участю України, РФ і Європи.

«Ми чекаємо аудиту міжнародної компанії, яка зараз працює з українською ГТС і проводить її оцінку. Наша мета – створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії і Європи – залишається», - сказав В.Янукович.

Переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української ГТС стала «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ). Компанія має провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, до 1 серпня 2012 року.