Європарламент завтра обговорить нову резолюцію щодо України

Європейський парламент завтра, 22 травня, обговорюватиме нову резолюцію щодо України.

Про це повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, зазначивши, що на веб-сайті Європарламенту можна буде подивитися трансляцію парламентських дебатів із зазначеної тематики.

Дебати щодо України, а також обговорення ще двох питань відбудеться з 10.00 до 12.55.

При цьому у Представництві ЄС зазначили, що за остаточну редакцію тексту резолюції щодо України Європейський парламент голосуватиме у четвер, 24 травня.