Європарламент завтра обговорить нову резолюцію щодо України
18:14, 21 травня 2012Політика
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За остаточну редакцію тексту резолюції щодо України Європейський парламент голосуватиме у четвер, 24 травня.
|Дебати в Європарламенті транслюватимуть в інтернеті
Європейський парламент завтра, 22 травня, обговорюватиме нову резолюцію щодо України.
Про це повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, зазначивши, що на веб-сайті Європарламенту можна буде подивитися трансляцію парламентських дебатів із зазначеної тематики.
Дебати щодо України, а також обговорення ще двох питань відбудеться з 10.00 до 12.55.
При цьому у Представництві ЄС зазначили, що за остаточну редакцію тексту резолюції щодо України Європейський парламент голосуватиме у четвер, 24 травня.
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