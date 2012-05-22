У столиці відбудеться Відкритий експертний Київський форум

У п’ятницю, 25 травня, о 17.00 в столичному Будинку профспілок (Майдан Незалежності, 2) відбудеться Відкритий експертний Київський форум.

Представники незалежних громадських організацій, фахівці з різних сфер життя столиці, депутати Київради, колишні чиновники зберуться, щоб обговорити реальні проблеми Києва та вказати на можливі шляхи їх вирішення.

«Сьогодні у киян фактично відсутня можливість впливати на хід подій. Вже 5 років, як в ефір виходить телевізійне ток-НЕшоу «Київський форум». А це близько 200 прямих ефірів, на яких ми щотижня обговорювали болючі для громади теми, але київській владі зручно робити вигляд, що вона не чує людей. Щоб така ж ситуація не повторилась із новообраною владою, кияни нарешті вирішили висунути чіткі вимоги майбутнім кандидатам у мери Києва та депутати Київради та наполягати на їх дотриманні», – зазначила автор і ведуча соціального ток-НЕшоу «Київський форум» Рена Назарова, яка ініціює проведення Відкритого експертного Київського форуму за участю представників незалежних громадських організацій, фахівців з різних сфер життя столиці, депутатів Київради, колишніх чиновників – усіх тих, хто не перший рік опікується київськими проблемами.

Головна мета форуму – напередодні виборів мера та депутатів Київради публічно і відкрито заявити про існуючі проблеми у столиці (зокрема, незаконні забудови, неякісне медичне обслуговування, непрозоре та безконтрольне виділення землі, реформа ЖКГ, екологічні проблеми тощо) та вказати на можливі шляхи їх вирішення.

За результатами Відкритого експертного Київського форуму буде прийнято звернення до майбутніх кандидатів на посаду Київського міського голови та у депутати Київради.

Організатори форуму запрошують усіх небайдужих до долі нашого міста долучитись до публічного обговорення наболілих столичних проблем.

Для участі в заході необхідно зареєструватись за телефонами: 0-800-508-821, (067)244-49-96.

Детальнішу інформацію можете знайти на сайті.