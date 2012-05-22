Тимошенко чекає Тейшейру

16:23, 22 травня 2012
Політика
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Юлія Тимошенко висловила свою вдячність та згоду на пропозицію керівника Представництва ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейри відвідати її в колонії та в лікарні Харкова.  

Юлія Тимошенко

Текст відповідної заяви розміщено на офіційному сайті Ю.Тимошенко.

"Цією заявою висловлюю свою згоду і бажання, щоб посол Тейшейра відвідав мене в ЦКБ №5 "Укрзалізниці" (Харків) в зручний для нього час", – наголосила Ю.Тимошенко.

Відповідна заява Ю.Тимошенко передана начальнику Качанівської виправної колонії Харкова Івану Первушкіну.

 

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