Тимошенко чекає Тейшейру

Текст відповідної заяви розміщено на офіційному сайті Ю.Тимошенко.

"Цією заявою висловлюю свою згоду і бажання, щоб посол Тейшейра відвідав мене в ЦКБ №5 "Укрзалізниці" (Харків) в зручний для нього час", – наголосила Ю.Тимошенко.

Відповідна заява Ю.Тимошенко передана начальнику Качанівської виправної колонії Харкова Івану Первушкіну.