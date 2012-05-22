Попов хоче, щоб бізнес платив «білу» зарплату

Підписанти домовилися співпрацювати, аби покращити трудовий та бізнес клімат столиці. Зокрема, сприяти виконанню міських цільових програм щодо підтримки товаровиробників усіх форм власності з метою збереження промислового та наукового потенціалу міста, розвитку підприємництва та малого бізнесу і періодично виносити питання на засідання міської тристоронньої ради.

«Передусім така угода гарантує стабільність у питаннях взаємодії трьох сторін. Адже ні профспілки, ні роботодавці, ані влада самостійно нездатні вирішувати складні питання, які стоять сьогодні перед суспільством. А об’єднавшись, ми зможемо досягнути найкращих результатів. Ідеться і про соціально-економічний розвиток міста, і про соціальних захист людей, які працюють. Зараз ми консолідували зусилля, аби підвищити рівень життя у столиці», – підкреслив під час підписання угоди Олександр Попов.

Як наголосив голова КМДА, важливу роль у розвитку Києва відіграє саме бізнес. Від того, скільки робочих місць створено у місті, яку зарплату отримують співробітники, напряму залежить добробут столиці, адже левову частину надходжень до бюджету складає податок на доходи фізичних осіб. Олександр Попов запевнив, що місто зацікавлене, щоб бізнес почувався комфортно, платив «білу» зарплату, адже через зарплату у конвертах столиця втрачає до 40% ПДФО, який є основним наповнювачем столичного бюджету.

«Ми сьогодні юридично оформили наші домовленості, але в принципі, ми вже з початку року їх реалізуємо. Наприклад, муніципальні надбавки працівникам бюджетної сфери – це 20%, які ми надаємо з міського бюджету, аби підтримати киян; питання захисту ветеранів і тих людей, які потребують додаткового соціального захисту, – це результат нашої співпраці з профспілками. І безумовно, це співпраця з роботодавцями у частині підтримки їхніх ініціатив щодо розвитку економіки і одночасно швидке реагування, аби уникнути бюрократичних перепон, вирішення питань, пов’язаних із захистом інтересів наших підприємців», – розповів Олександр Попов.