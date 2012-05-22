Луценко думає, що «доторканні» депутати швидше відновлять правосуддя

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», про це йдеться у коментарі Ю.Луценка, який він передав сьогодні під час оголошення мотивувальної частини ухвали Апеляційного суду Києва на вирок у його справі.

«При всій очевидності намірів Партії регіонів зняти депутатську недоторканність для контролю над мажоритарниками наступного парламенту, все ж скасувати цей привілей потрібно. Якщо ми хочемо, щоб депутатство перестало бути синонімом зневаги з боку суспільства – з недоторканністю окремої касти треба покінчити. Збереження ганебного принципу відпускання обраного душогубця Варави при неправедному засудженні Христа – моральне зло, яке руйнує фундамент співжиття у нашій країні», - написав, зокрема, Ю.Луценко.

За його словами, безпека і справедливість не може бути лише для депутатів, хоч би і з опозиційними поглядами, «питання гарантій опозиції має вирішуватися не хованням за депутатською недоторканністю, а відновленням убитого «регіоналами» правосуддя в Україні».

«Цинічно. Але чим менше будуть почуватися в безпеці народні обранці, тим швидше вони цим займуться. Для себе і для всіх», - переконаний Ю.Луценко.