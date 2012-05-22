ВР ухвалила в першому читанні зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо Державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 384 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці зазначається, що метою проекту є приведення Податкового кодексу у відповідність із Конституцією України, в частині перерозподілу повноважень між Президентом України та Кабінетом міністрів у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, законами України "Про Кабінет міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади" та у зв’язку з прийняттям указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Крім того, проектом пропонується доповнити Податковий кодекс новими положеннями з метою унормування правових, економічних та організаційних засад діяльності Державної податкової служби.