Донька Тимошенко нагадала європейцям про Луценка й Іващенка

Як повідомляє офіційний сайт Юлії Тимошенко, після зустрічі з соціал-демократами Є.Тимошенко і Г.Немиря зустрілися з керівником групи Альянсу лібералів та демократів Європарламенту Гі Верхофстадтом.

Під час зустрічі обговорювалася політична ситуація в Україні, зокрема, справи політв‘язнів: Ю.Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка та інших.

Г.Верхофстадт підкреслив, що його група в Європарламенті відстоює жорстку і принципову позицію щодо цих справ, які свідчать про згортання демократії в Україні. "За останні два роки ситуація в Україні суттєво погіршилися і, на жаль, на сьогодні ми не бачимо перспективи її покращення", - сказав він.

"Політв‘язні в Україні повинні бути на свободі та мають брати участь у виборах цього року", - переконаний керівник групи Альянсу лібералів та демократів Європейського парламенту.

Г.Верхофстадт запросив Є.Тимошенко виступити на засіданні групи Альянсу лібералів та демократів у Європарламенті. Крім того, він повідомив, що планує найближчим часом відвідати Україну та зустрітися з представниками української опозиції.