Експертиза підтвердила, що ваххабіти в Одесі пропагували екстремізм

Зокрема, знайдена в приміщенні організації брошура «Нарушения единобожия» («Порушення єдинобожності»), яку разом з іншою літературою розповсюджували активісти цієї організації - єгиптянин Х. і сирієць М., містить, згідно з висновком експертів, екстремістські вислови. У ній також містяться заклики до релігійної ворожнечі і ненависті, що суперечить законодавству України.

У брошурі «пропагується ідеологія ісламського фундаментального руху ваххабітів, члени і прихильники якої використовують радикальні політичні засоби щодо представників інших релігій і віросповідань», визнали експерти-релігієзнавці.

Нагадаємо, рішенням Приморського райсуду Одеси цю громадську організацію було розпущено, оскільки при обшуку в її приміщенні і квартирах керівників організації вилучені, окрім літератури, тротилова шашка, бікфордів шнур і капсули-детонатори.

Зараз затримані Х. і М. перебувають в ізоляторі тимчасового утримання Управління МВС України в Одеській області.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2012 року співробітники Управління СБУ в Одеській області розкрили і припинили діяльність екстремістської організації, діяльність якої була направлена на розпалювання релігійної ворожнечі.

Щодо двох членів організації – єгиптянина і сирійця, причетних до розповсюдження брошури «Нарушения единобожия» ("Порушення єдинобожності"), в якій пропагується ідеологія фундаменталістського руху мусульман-ваххабітів, порушено кримінальну справу за ст. 161 ч. 1 (умисні дії з розпалювання релігійної ворожнечі) КК України.

За словами заступника прокурора Одеси Сергія НЕЙКОВА, при обшуку затриманих членів цієї екстремістської організації, яка розмішувалася в будинку на вулиці Водопровідної обласного центру, знайдені брошура «Нарушения единобожия» ("Порушення єдинобожності"), інші видання ваххабістського змісту із закликами до початку релігійної війни проти єретиків, навчальні посібники для диверсантів, а також чотири тротилові шашки, два електродетонатори до них і навчальна граната РГД-5.