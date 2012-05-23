Опозиція вимагає обмежити недоторканність Президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.

«Опозиція зібрала 154 підписи і реєструє законопроект, який передбачає обмеження недоторканності Президента, суддів і депутатів», - сказав М.Томенко.

За його словами, це було б правильно, оскільки закон має бути один для всіх.

На запитання журналістів, чи буде опозиція голосувати за проект постанови, яким передбачається порядок розгляду законопроекту щодо змін до Конституції з цього приводу, який уже повернувся із Конституційного Суду, М.Томенко відповів схвально.

При цьому він наголосив, що опозиційні фракції наполягатимуть на внесенні змін до цього законопроекту, які б передбачали також скасування недоторканності суддів і Президента.