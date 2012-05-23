ВР не проситиме Януковича звільнити головного тюремника
11:46, 23 травня 2012Політика
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Верховна Рада України відмовилася звертатися до Президента України Віктора Януковича з вимогою звільнити з посади голови Державної пенітенціарної служби України Олександра Лісіцкова.
|Депутати ініціювали відставку Лісіцкова, зважаючи на значні недоліки у роботі ДПтС
Як передає кореспондент УНІАН, за внесення даного проекту постанови до порядку денного проголосували лише 135 народних депутатів з 408 зареєстрованих в сесійній залі.
Проект постанови внесений народними депутатами від фракцій опозиції Миколою Томенком, Сергієм Міщенком, Русланом Князевичем та іншими.
Депутати ініціювали відставку О.Лісіцкова, зважаючи на значні недоліки у роботі Державної пенітенціарної системи, зокрема, на численні порушення прав людини, правопорядку та безпеки в установах виконання покарань та у зв’язку із фактом побиття у Качанівській виправній колонії колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.
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