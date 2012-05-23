БЮТ залишив сесійну залу на знак протесту

Фракція «БЮТ-Батьківщина» залишила сесійну залу на знак протесту проти відмови парламенту врегулювати ситуацію стосовно екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема перед цією заявою ВР відмовилася включити до порядку денного законопроект, ухвалення якого дало би змогу звільнити засуджених через хвороби або лікувати їх за кордоном.

Цей законопроект стосувався безпосередньо і екс-прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко. Одразу після цього фракція «БЮТ-Батьківщина» заблокувала трибуну ВР.

Як зазначив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін, парламентська більшість не хоче виконувати зобов’язання України з дотримання прав і свобод громадян та резолюції ПАРЄ, які стосуються звільнення політв’язнів та допуску їх до парламентських виборів. «Більшість блокує будь-які законодавчі ініціативи… Вся відповідальність за міжнародну ізоляцію повністю ляже на провладну парламентську більшість», - сказав він.

А.Кожем’якін додав, що більшість не спиняє навіть те, що Європарламентом може бути ухвалена найжорсткіша резолюція стосовно України.

«Таким чином саме провладна більшість нищить всі євроінтеграційні процеси і це веде нашу державу до повної ізоляції. Фракція «БЮТ-Батьківщина» не буде брати участі в цьому фарсі», - сказав А.Кожем’якін. І після цього опозиція покинула сесійну залу.