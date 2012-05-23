Азаров обдурив Януковича
17:06, 23 травня 2012Політика
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Кабінет міністрів України планує в понеділок, 28 травня, передати до Верховної Ради законопроект про запровадження податку на розкіш.
Янукович думав, що закон про розкіш вже два тижні, як у Парламенті
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з лідерами фракцій та керівництвом ВР наголосив на необхідності прискорення ухвалення цього документа.В.Янукович зауважив, що цей документ вже два тижні знаходиться на розгляді у ВР. При цьому голова Верховної Ради Володимир Литвин заперечно похитав головою і зауважив, що його немає.
"Немає? А мені сказали…", - зазначив В.Янукович, повертаючись до прем’єр-міністра Миколи Азарова.
"Остаточний варіант буде в понеділок", - сказав у свою чергу глава уряду.
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