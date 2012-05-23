Кличко: Європа має ще один привід говорити про панування корупції в Україні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР".

«У такий ситуації всі мають усвідомлювати: якщо факти підтвердяться, це означатиме, що ця людина підірвала авторитет не лише українського спорту, а й країни в цілому. Відповіді на усі питання має дати незалежне розслідування цього факту як всередині України, так і спільно з британською владою», – цитує слова В.Кличка його прес-служба.

При цьому лідер партії зазначає, що події, які розгорнулися навколо В.Геращенка "ще один привід для Європи говорити про корупцію, яка панує в Україні". "Безпринципність і гендлярство, які роз’їдають українську політику, тепер проникли й у спорт», – сказав В. Кличко.

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Як повідомлялося, генеральний секретар НОК України В.Геращенко підозрюється у спробі продажу квитків на літні Олімпійські ігри в Лондоні на "чорному" ринку.

Ймовірно, генсек НОК, який обіймав цю посаду з 1997 року, мав намір збути на "чорному" ринку близько 100 квитків вартістю кілька тисяч доларів. Це з'ясувалося після того, як один з репортерів британської мовної корпорації Бі-Бі-Сі виступив в ролі покупця, поспілкувавшись телефоном з В.Геращенком про можливий продаж квитків на Олімпіаду. Генсек комітету зустрівся в Лондоні з підставним покупцем і повідомив його, що готовий продати майже сотню квитків, які залишилися після їх розповсюдження серед уболівальників, тренерів і чиновників.

Після того, як про скандальну ситуацію стало відомо, В.Геращенка одразу ж було усунено з посади, повідомив президент НОК Сергій Бубка.

У Великій Британії продаж квитків на Олімпійські ігри на "чорному" ринку є кримінальним злочином, за який передбачено штраф в розмірі близько 30 тис дол. Крім того, такі спекуляції заборонені і правилами Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Сам В.Геращенко стверджує, що нічого протиправного не скоював.